Alzano, arriva il mega villaggio delle meraviglie ispirato a Harry Potter

L’8 e il 9 marzo, all’interno della location di Spazio Fase ad Alzano Lombardo , prende vita un grande villaggio ispirato alla celebre saga di Harry Potter . «Un’ambientazione unica – spiegano gli organizzatori – trasporterà i visitatori direttamente in una strada magica ispirata a Diagon Alley, tra botteghe incantate e banchi di venditori pronti a offrire bacchette magiche, giratempo, alambicchi e altri oggetti straordinari. Un vero tuffo nell’universo della scuola di magia e stregoneria ispirata ad Hogwarts , dove grandi e piccoli potranno vivere avventure incredibili in costume».

Magie, giocolerie e colpi di scena

Per chi ama le sfide, il villaggio ospiterà anche una escape game intitolata «Fuga dalla Prigione», in cui 80 giocatori ogni ora, suddivisi in 10 tavoli, dovranno collaborare per evadere dalla prigione dei maghi ispirata ad Azkaban.