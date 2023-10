Alzano piange il volontario Ravasio

Allenatore di calcio

Sin da giovane si era impegnato come allenatore di calcio e per 25 anni aveva ricoperto la carica di presidente dell’Immacolata Alzano, dal 1957/58 al 1982/1983, diventando poi presidente onorario. «In quegli anni chi faceva il presidente si occupava in realtà di tutto – racconta Maurizio Mangili, altro volto storico dell’Immacolata, cresciuto sotto le ali di Ravasio –. Era lui che veniva a tracciare il campo o a pulire gli spogliatoi e che preparava i cartellini di tutti i giocatori». Aveva organizzato anche diverse manifestazioni, come il torneo degli assi per i bambini più piccoli e il torneo dei bar, nelle domeniche estive, per gli adulti.