Alzano ricorda le vittime del Covid con una fontana monumentale

Una memoria che diventa tangibile attraverso l’arte. Ad ormai tre anni da quei tragici mesi della prima ondata pandemica, Alzano Lombardo vuole ricordare le vittime di un periodo buio che ha segnato o gli abitanti del paese, nonché la forza dimostrata dalla comunità nell’affrontare e superare l’insidioso momento. E lo fa incidendo quanto vissuto nei volti dei protagonisti del monumentale gruppo scultoreo che tra qualche mese dominerà la nuova fontana di piazza Italia . La futura scultura verrà presentata con un modello in scala 1 a 2, in pasta di legno, con una serie di incontri in sala consiliare: venerdì 24 febbraio alle 20,30 per i gruppi (consiglieri, associazioni, commercianti, imprenditori, banche, politici) e sabato 25 febbraio dalle 10 alle 12 per i cittadini, mentre domenica dalle 9,30 sarà esposto in piazza. Il progetto rientra nella più ampia cornice del riordino del cuore cittadino.