Ardesio DiVino diventa maggiorenne: un weekend di stand e assaggi - Il video

Taglio del nastro sabato 6 agosto per la diciottesima edizione di Ardesio DiVino , la kermesse enogastronomica che quest’anno ritorna nel pieno del suo splendore, con un programma al completo dopo due anni di limitazioni. Diverse le autorità presenti in piazza Moretto, nella mattinata, per dare il via alla due giorni tra vino e sapori. Ad aprire le danze Giulia Bergamini, vicepresidente di Pro Loco Ardesio, in cabina di regia nell’organizzazione dell’evento. «Dopo due anni finalmente possiamo tornare alla normalità – ha esclamato –: un grazie a tutte le persone che si prodigano per questo evento, agli ardesiani ed agli sponsor che ci sostengono ».