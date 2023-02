Ardesio, la fiera delle capre e degli asinelli fa il pieno di visitatori - La foto gallery e i video

Grande successo ad Ardesio per il ritorno della 23esima edizione della fiera delle capre e dell’asinello (21esima edizione per asini), con aziende agricole e visitatori provenienti da tutta la Regione ed anche oltre. In cabina di regia nella giornata di domenica 5 febbraio la Pro Loco Ardesio con diversi volontari che si prodigano per la buona riuscita della kermesse, ritornata dopo due anni di stop. Diversi anche gli eventi collaterali previsti.