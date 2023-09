Ardesio piange Diego: «Facci sorridere anche da lassù»

Una giornata di dolore: Ardesio si stringe attorno alla famiglia di Diego Fornoni, il giovane stroncato venerdì da una leucemia fulminante . Animatore in oratorio, giocatore di calcio, «un’esplosione di vitalità» che in meno di due giorni il suo sorriso, a 16 anni, si è spento. La chiesa gremita non è riuscita a contenere tutto l’affetto dei concittadini. Uno striscione appeso sulla recinzione campo sportivo dell’oratorio recita «Facci sorridere anche da lassù» ed è solo uno delle centinaia di messaggi pieni di amore che sono stati rivolti alla famiglia in queste ore.

La ricostruzione di quanto accaduto a Diego

Il lieve dolore che aveva cominciato ad accusare a una gamba un mese fa è diventato più forte mercoledì sera e insopportabile giovedì mattina quando, durante la tac al pronto soccorso di Piario, è andato in coma. Immediato il trasferimento all’ospedale Papa Giovanni XXIII e l’intervento per arginare l’emorragia cerebrale. L’intero paese si è ritrovato a pregare per Diego e la sua famiglia nel santuario. Il decesso venerdì, lunedì i funerali con il lutto cittadino proclamato dal sindaco Yvan Caccia. Le esequie nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, partendo alle 16 dall’abitazione di via Alessandro Manzoni 19, dove Diego è composto da sabato pomeriggio: qui in tantissimi sono arrivati per stringersi intorno ai suoi cari.