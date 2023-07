Ardesio sfodera i suoi calici per un fine settimana con brindisi DiVino

Diciannove candeline da spegnere per «Ardesio DiVino», manifestazione da sempre organizzata dalla Pro loco con il sostegno dell’Amministrazione comunale e la collaborazione di Paolo Tegoni, enogastronomo e docente di cultura del vino presso l’Università di Parma. Afferma Luca Bergamini, presidente della Pro Ardesio: «Grazie a questa iniziativa, che si ripete con successo da 19 anni, intendiamo diffondere la cultura del buon vino, così come la conoscenza del mondo contadino con le sue peculiarità e i prodotti tipici delle Regioni italiane ed estere.

La mostra mercato

A questa mostra – mercato enogastronomica di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto, parteciperanno ben 66 produttori di vino (52) e prodotti tipici (14) di 16 regioni italiane e anche dall’estero (Francia e Slovenia). Un evento, quindi, che assume particolare rilievo in considerazione anche del fatto che si inserisce tra le manifestazioni di Bergamo/ Brescia capitale della cultura». Ci saranno anche produttori provenienti dal Wein Tour di Cattolica e uno stand solidale con prodotti acquistati da produttori dell’Emilia Romagna delle zone alluvionate. In tanti aspettano la rassegna: i ragazzi della Pro loco che preparano l’evento, i proprietari dei cortili che ospiteranno gli stand, i tanti volontari che appoggiano in modi diversi la manifestazione predisponendo pranzi e cene lungo le vie e nelle piazze del centro, i commercianti che si organizzano per la folla dei visitatori che potranno godere anche di momenti musicali e di conoscenza delle bellezze architettoniche di Ardesio.

Il taglio del nastro

Numerose le proposte per i partecipanti. Gli stand, fulcro dell’evento, saranno aperti sabato e domenica: sabato dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 21, con taglio del nastro alle 10.30 in piazza Moretto; domenica invece dalle 10,30 alle 20. Aprirà l’evento, venerdì sera alle 21, la «Cena DiVina», su prenotazione, alle 21 all’albergo/ristorante «Da Giorgio». Una cena omaggio alla Capitale Cultura all’insegna quindi dei sapori bresciani e bergamaschi, con piatti preparati dallo chef Andrea Bertasa, mentre il sommelier professionista Paolo Tegoni, in sala con il suo staff, guiderà la serata.

Degustazioni itineranti

Nel pomeriggio di sabato alle 17,30 la degustazione d’autore con il Seminario Veronelli (su prenotazione) si svolgerà nella sala consiliare del municipio e avrà come tema i vini della bergamasca e del bresciano nell’anno della Capitale della Cultura. Alle 19 poi è prevista la prima delle tre degustazioni itineranti tra gli stand guidate da Paolo Tegoni alla scoperta di alcuni vini (cinque aperitivi ideali). Le altre due si terranno domenica alle 11 (Vini e contrade di Bergamo e Brescia) e alle 15.30 (vini e vignaioli vulcanici). Proposte, queste, a numero limitato e sempre su prenotazione. Diversi i concerti: ancora sabato dalle 16 alle 17,30 si esibiranno nel centro storico, gli Elephant Carpet e, dalle 18 alle 19,30 Time Of Sound, Woodstock Edition. La sera poi, sul palco di piazza Monte Grappa, in concerto, dalle 22,30 a mezzanotte, gli Ipop e poi il Dj Pazzini. Per le 19,30 cena a base di prodotti tipici locali per le vie e le piazze del paese.

Musica dal vivo