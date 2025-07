Argine eroso a Cerete: chiuso il ponte a rischio - Video

Una notte di piogge intense, persistenti anche per l’intera mattina di lunedì 21 luglio, ha causato l’erosione dell’argine del torrente Borlezza in corrispondenza del ponte di via Faccanoni, a Cerete Basso. Motivo per cui ne è stata disposta la chiusura totale. Da ieri quindi il manufatto che consente di attraversare il Borlezza e raggiungere le case, le cascine e l’azienda agricola della zona di Barcolo e oltre, verso la valle di Polanchio (o Polanc), non è percorribile nè dai veicoli né dai pedoni: transenne e lucchetti ne impediscono l’accesso e ora residenti e turisti, circa una trentina di persone in tutto, e soprattutto chi lavora nell’azienda agricola Scandella sperano in una celere riapertura del ponte.

L’ordinanza dell’Unione Comuni della Presolana prevede la chiusura al transito veicolare e pedonale fino al 4 agosto e comunque sino a cessata emergenza idro-geologica. Il sopralluogo di Utr previsto nella giornata di oggi potrebbe indicare modi e tempi per un intervento di mitigazione del rischio e fornire indicazioni sulla riapertura.

Strada chiusa, quindi, con la possibilità di raggiungere la località oltre il ponte attraverso due percorsi alternativi: si tratta della strada agro silvo pastorale tra via Cappuccini a Sovere e via Faccanoni a Cerete, si legge nell’ordinanza. Soluzione, questa, che comporta circa 30 minuti in più di tragitto ed è da preferire – specificano dal Comune – alla seconda che è «il sentiero che collega Via Res del Vele e la via Faccanoni». Nell’ordinanza viene indicato che entrambe le strade sono da percorrere «con mezzi idonei al transito su dette strade (esempio 4x4)».

L’evento erosivo si è verificato nella tarda mattinata di ieri quando il torrente Borlezza, in piena, ha eroso la sponda proprio sotto la spalla del ponte, sul lato orografico destro. Sul posto è intervenuta la protezione civile Città di Clusone, la sindaca, i tecnici dei comune e la Polizia locale.

Oggi il sopralluogo dei tecnici

«Attendiamo il sopralluogo dei tecnici di Utr domattina (oggi per chi legge, ndr), nel frattempo il livello del Borlezza sta scendendo e consentirà ai tecnici di valutare il danno. L’obiettivo è intervenire al più presto» commenta la sindaca Cinzia Locatelli la quale proprio pochi giorni fa aveva ottenuto la conferma che Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 500mila euro oltre ai 320mila già stanziati per la sistemazione degli argini erosi dal maltempo del 10 ottobre scorso. «I nuovi fondi servivano per un ulteriore intervento di prevenzione sul tratto successivo fino al ponte interessato oggi dall’erosione» spiega Locatelli.

I disagi per l’azienda agricola

La furia del torrente pare abbia peggiorato ieri i danni provocati dall’evento di ottobre: piogge intense avevano causato l’ingrossamento del torrente che si era portato via il campo di addestramento della protezione civile. «Da un primo sopralluogo, ma vedremo domani, sembra che la situazione sia peggiorata» precisa la sindaca. I disagi maggiori sono ora per l’azienda agricola di Francesco Scandella che ieri sera è riuscito a trovare una soluzione, anche se complicata, al problema del trasporto del latte. «Abbiamo 150 vacche che producono 60 quintali di latte al giorno e l’autocisterna non può raggiungerci – spiega Scandella –. Con l’aiuto di un amico abbiamo pompato il latte in cisterne più piccole che sono state trasportate con il trattore verso il ponte, mentre dall’altro lato ci aspettava l’autocisterna di Paleni di Gromo. Con un tubo siamo riusciti a portare il latte dall’altro lato. Giovedì attendiamo un autotreno di 300quintali con il mangime e il giorno successivo un autotreno di fieno dall’Umbria. Come faremo?».