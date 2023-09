Atb e Teb, via all’orario invernale. Modifiche alle corse della linea 5

La variazione del percorso della Linea 5

Le corse della linea 5 da e per Pedrengo, Villa di Serio, Scanzorosciate e Gorle attuano nuove variazioni di percorso per il protrarsi dei lavori al ponte di Gorle, in attesa della riapertura prevista per lunedì 25 settembre. A partire dal 12 settembre, la linea 5 (ad eccezione delle diramazioni 5A e 5B che seguono il percorso regolare) e la linea 28 effettuerà i seguenti percorsi: 5C per Busa di Nese (da Porta Nuova percorso regolare fino al capolinea. Da Busa di Nese, in via D’Alzano ad Alzano percorre via Piave, via IV Novembre, via Mazzini in comune di Alzano, via Provinciale e percorso normale di linea); 5D per Villa di Serio, via Carrara (da Porta Nuova percorso regolare fino al capolinea di via Carrara, da dove riparte in direzione Bergamo percorrendo via Mascarelli, via Santuario, via Cavalli in comune di Villa di serio, via Piave, via IV Novembre, via Mazzini in comune di Alzano, via Provinciale e percorso normale); 5E per Villa di Serio, via Dosie (da Porta Nuova verso Villa di Serio, giunta in via Corridoni prosegue su via Corridoni, verso Torre Boldone, Ranica, quindi arrivata ad Alzano, dal ponte sul Serio raggiunge Villa di Serio percorrendo via Cavalli, via Moro, via Santo Stefano, via Monsignor Marchesi raggiunge via Dosie, da dove riparte in direzione Bergamo con percorso regolare); 5/ per Gorle (orario invernale previsto per diramazione 5F; da Porta Nuova arrivata a Gorle alla rotonda di via Don Mazza/via Turati effettua il capolinea in via Don Mazza all’altezza della Lovato Electric; fermata provvisoria in via Don Mazza).