Bergamo, lavori in via Statuto: modifica della viabilità

Il cantiere richiede alcune modifiche alla viabilità per il mese di maggio e il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che disciplina la mobilità fino al 10 maggio. Dalle 7 di giovedì 11 aprile e fino alle 18 di venerdì 10 maggio, per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento dei lavori, sarà previsto:

in via dello Statuto nel tratto compreso tra il civico 22 e intersezione con via Grataroli:

• divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiede al lato opposto a quello interessato dai lavori, mediante installazione di idonea segnaletica da posizionare in prossimità degli attraversamenti pedonali più prossimi all’occupazione;

• restringimento della carreggiata a vista in prossimità dell’area oggetto dei lavori per formazione area di cantiere;

• divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata, negli stalli di sosta regolamentata ivi presenti (n.4 stalli di sosta) esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi dell’impresa;

• direzione obbligatoria a destra per gli automezzi provenienti dal parcheggio privato esistente in luogo;

• direzione obbligatoria a sinistra per gli automezzi provenienti dall’accesso carrabile della Guardia di Finanza;

• istituzione del limite di velocità di 30 KM/H.

Il progetto della vasca di laminazione

L’intervento è finanziato dal Pnrr per 3,9 milioni di euro, cifra a cui si aggiungono altri 300mila euro, che l’Amministrazione ha investito per sistemare il reticolo idrico minore, come rogge e torrenti per i quali sono necessari interventi di manutenzione (pulizia dell’alveo, sfalcio, ecc.). A svolgere il cantiere è l’impresa Cabrini Albino Srl di Gorno, che si è aggiudicata il bando a novembre 2023 con un’offerta al ribasso del 14.89%.

Il Comune di Bergamo prosegue così nel piano di adattamento della città ai cambiamenti climatici: alle rare piogge invernali corrispondono – da qualche anno a questa parte – straordinarie precipitazioni concentrate in poche decine di minuti nei mesi estivi, con conseguenti allagamenti di alcune aree della città sotto le quali scorrono varie rogge e corsi d’acqua. Ed è esattamente questo l’obiettivo del finanziamento PNRR, quello di spingere sulle azioni di prevenzione degli effetti delle bombe d’acqua e di mitigazione del cambiamento climatico.