Martedì 28 Ottobre 2025
Beve una bibita, ma c’era una vespa. Punto alla gola, salvato col cortisone a Castione
L’INCIDENTE. Un 55enne addetto alla piazzola ecologica è stato portato in ospedale con l’elicottero in codice giallo: non è grave.
L’addetto alla piazzola ecologica di Castione della Presolana è finito in ospedale lunedì 27 ottobre dopo essere stato punto alla gola da una vespa. L’uomo, 55 anni, è stato prontamente soccorso e portato in elicottero all’ospedale di Ponte San Pietro: le sue condizioni non destano preoccupazione.
Non si è accorto che, attirata dagli zuccheri, si era intrufolata una vespa. Il 55enne si è nuovamente accinto a bere dalla lattina e ha ingoiato l’insetto che lo ha punto all'interno della gola.
È accaduto poco dopo le 16,15 nella piazzola ecologica di via Agro. Il dipendente comunale stava lavorando e, in un momento di pausa, ha sorseggiato una bibita in lattina che aveva aperto in precedenza. Non si è accorto che, attirata dagli zuccheri, si era intrufolata una vespa. Il 55enne si è nuovamente accinto a bere dalla lattina e ha ingoiato l’insetto che lo ha punto all'interno della gola.
All’interno della piazzola ecologica si è diffuso il panico, perché il dipendente comunale ha subito accusato difficoltà respiratorie. Si temeva lo shock anafilattico. Altri presenti hanno dato l’allarme. Sono giunti un’autolettiga della Croce Blu di Lovere, l’eliambulanza e un’auto con medico rianimatore. Al 55enne è stato somministrato cortisone, poi è stato caricato sull’elicottero inviato in codice giallo dalla centrale operativa della Soreu. Il velivolo è poi atterrato nei pressi dell’ospedale di Ponte San Pietro. Qui l’addetto comunale è stato trasferito su un’ambulanza della Croce Rossa di Bonate Sotto e quindi portato al pronto soccorso della struttura sanitaria.
