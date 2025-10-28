Beve una bibita, ma c’era una vespa. Punto alla gola, salvato col cortisone a Castione

L’addetto alla piazzola ecologica di Castione della Presolana è finito in ospedale lunedì 27 ottobre dopo essere stato punto alla gola da una vespa. L’uomo, 55 anni, è stato prontamente soccorso e portato in elicottero all’ospedale di Ponte San Pietro: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Non si è accorto che, attirata dagli zuccheri, si era intrufolata una vespa. Il 55enne si è nuovamente accinto a bere dalla lattina e ha ingoiato l’insetto che lo ha punto all'interno della gola.

È accaduto poco dopo le 16,15 nella piazzola ecologica di via Agro. Il dipendente comunale stava lavorando e, in un momento di pausa, ha sorseggiato una bibita in lattina che aveva aperto in precedenza. Non si è accorto che, attirata dagli zuccheri, si era intrufolata una vespa. Il 55enne si è nuovamente accinto a bere dalla lattina e ha ingoiato l’insetto che lo ha punto all'interno della gola.