Bimba morta di stenti, la madre condannata all’ergastolo

«Io chiedo di offrire all’imputata una speranza: quella di superare e compensare attraverso la sofferenza della pena il dolore che prima o poi le esploderà dentro». Con queste parole, poco prima che i giudici della Corte d’Assise di Milano si ritirassero in camera di consiglio per la decisione, il pm Francesco De Tommasi aveva sollecitato la condanna all’ergastolo per Alessia Pifferi, la trentottenne milanese finita sotto processo per aver lasciato morire di sente la figlia Diana nata 18 mesi prima a Leffe in un bagno della casa dell’allora compagno.

I giudici hanno ascoltato il suo appello condannando al «fine pena mai» la donna, imputata per l’omicidio pluriaggravato della figlia lasciata da sola in casa per sei giorni consecutivi nel caldo torrido della periferia milanese di Ponte Lambro per tentare di far funzionare la sua accidentata relazione sentimentale con un artigiano di Leffe di quasi 20 anni più grande di lei.