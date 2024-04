Bimba morta di stenti, chiesto l’ergastolo per la madre

«Non sono un’assassina, né un mostro. Non ho mai pensato e mai premeditato che potesse accadere una cosa così orribile a Diana. Sto già pagando il mio ergastolo avendo perso la mia bambina». Così, venerdì 12 aprile, Alessia Pifferi, rendendo dichiarazioni spontanee nel processo in cui la trentottenne milanese, attualmente reclusa a San Vittore, figura imputata davanti ai giudici di Corte d’Assise di Milano perché avrebbe fatto morire di stenti la figlia nata 18 mesi prima a Leffe, nella casa dove viveva con il compagno dell’epoca, che lasciò da sola per sei giorni durante il caldissimo luglio di due anni fa in un bilocale di Ponte Lambro, periferia sud di Milano.

«Non ha avuto il coraggio di ucciderla e ha lasciato che fosse il destino a farlo», ha puntato l’indice De Tommasi, ricostruendo quanto accaduto a partire dal 14 luglio del 2022. Quel giorno Pifferi uscì dalla casa di via Parea per trascorrere una settimana in compagnia del suo compagno, un elettricista di Leffe conosciuto in una chat di incontri, il primo di diverse persone a cui mentirà su dove si trovasse Diana in quei giorni, dicendo che era al mare in Liguria dalla sorella. Prenotò un Ncc (Noleggio con conducente) lasciando in casa la bambina con le finestre aperte, dentro a un lettino, con una bottiglietta d’acqua e un biberon di latte. Il cadavere della piccola fu trovato dalla madre il 20 luglio.