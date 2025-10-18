Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 18 Ottobre 2025

Scivola per 6 metri e batte la testa contro un tronco, grave 81enne di Casnigo

I SOCCORSI. Sabato 18 ottobre un anziano è stato soccorso con l’elicottero in un giardino di sua proprietà, è in prognosi riservata.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
A Casnigo sabato 18 ottobre un 81enne è scivolato su un terreno in forte pendenza e si è procurato un trauma cranico. L’anziano è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Brescia.
A Casnigo sabato 18 ottobre un 81enne è scivolato su un terreno in forte pendenza e si è procurato un trauma cranico. L’anziano è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Brescia.
(Foto di Archivio)

Casnigo

L’allarme è scattato alle 13.10 al civico 86 di via Vittorio Emanuele II, dove un 81enne è caduto mentre stava potando una pianta su un terreno di sua proprietà in forte pendenza. L’uomo è scivolato per sei metri battendo la testa contro un tronco.

La dinamica dell’incidente

La moglie non vedendolo rientrare ha allertato un vicino che lo ha trovato riverso a terra e privo di sensi. A quel punto è partita la macchina dei soccorsi. Le condizioni dell’81enne sono parse subito gravi e l’allarme è scattato in codice rosso: a Casnig o sono arrivate un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, un’auto medica e l’elicottero da Bergamo.

In azione l’elisoccorso

L’81enne è stato stabilizzato dal personale sanitario e poi trasportato agli Spedali Civili di Brescia in elicottero, dove è stato ricoverato in prognosi riservata con un frattura cranica ed emorragia celebrale.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata ai carabinieri di Clusone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casnigo
Bergamo
Brescia
Clusone
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salute
Malattia
Condizioni mediche
areu - 118
Carabinieri