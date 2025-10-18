Scivola per 6 metri e batte la testa contro un tronco, grave 81enne di Casnigo

L’allarme è scattato alle 13.10 al civico 86 di via Vittorio Emanuele II, dove un 81enne è caduto mentre stava potando una pianta su un terreno di sua proprietà in forte pendenza. L’uomo è scivolato per sei metri battendo la testa contro un tronco.

La dinamica dell’incidente

La moglie non vedendolo rientrare ha allertato un vicino che lo ha trovato riverso a terra e privo di sensi. A quel punto è partita la macchina dei soccorsi. Le condizioni dell’81enne sono parse subito gravi e l’allarme è scattato in codice rosso: a Casnig o sono arrivate un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, un’auto medica e l’elicottero da Bergamo.