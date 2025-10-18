Cronaca / Valle Seriana
Sabato 18 Ottobre 2025
Scivola per 6 metri e batte la testa contro un tronco, grave 81enne di Casnigo
I SOCCORSI. Sabato 18 ottobre un anziano è stato soccorso con l’elicottero in un giardino di sua proprietà, è in prognosi riservata.
Casnigo
L’allarme è scattato alle 13.10 al civico 86 di via Vittorio Emanuele II, dove un 81enne è caduto mentre stava potando una pianta su un terreno di sua proprietà in forte pendenza. L’uomo è scivolato per sei metri battendo la testa contro un tronco.
La dinamica dell’incidente
La moglie non vedendolo rientrare ha allertato un vicino che lo ha trovato riverso a terra e privo di sensi. A quel punto è partita la macchina dei soccorsi. Le condizioni dell’81enne sono parse subito gravi e l’allarme è scattato in codice rosso: a Casnig o sono arrivate un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, un’auto medica e l’elicottero da Bergamo.
In azione l’elisoccorso
L’81enne è stato stabilizzato dal personale sanitario e poi trasportato agli Spedali Civili di Brescia in elicottero, dove è stato ricoverato in prognosi riservata con un frattura cranica ed emorragia celebrale.
La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata ai carabinieri di Clusone.
