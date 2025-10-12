Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 12 Ottobre 2025

Cascate del Serio, nubi basse e colori d’autunno per l’ultimo salto di stagione - Foto e video

L’EVENTO. In duemila per l’ultimo salto di stagione delle Cascate del Serio a Valbondione. Successo anche per la «Sagra dei sapori».

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi
L’ultimo salto di stagione delle Cascate del Serio a Valbondione
L’ultimo salto di stagione delle Cascate del Serio a Valbondione
(Foto di Bonacorsi)

Con la quinta apertura stagionale delle cascate del Serio si è chiuso il ricco calendario estivo degli eventi proposti da Turismo Valbondione. Anche in questa occasione, nella cornice delle prime tonalità autunnali ed il timore che le nubi basse nascondessero il salto dell’acqua, sono stati numerosi gli escursionisti che domenica 12 ottobre hanno raggiunto i vari luoghi di osservazione in quota.

Oltre 15mila presenze di stagione

In base ai ticket parcheggio distribuiti dall’Associazione giovani, infatti, sono state circa 2.000 le presenze (che portano quindi a stimare un totale di oltre 15 mila persone nel computo delle cinque aperture). Numerose le presenze anche in paese per la «Sagra dei sapori», con esposizione e vendita di molti prodotti locali.

Valbondione
Ambiente
natura
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Risorse naturali
Mirco Bonacorsi
Turismo Valbondione