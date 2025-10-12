Cronaca / Valle Seriana
Domenica 12 Ottobre 2025
Cascate del Serio, nubi basse e colori d’autunno per l’ultimo salto di stagione - Foto e video
L’EVENTO. In duemila per l’ultimo salto di stagione delle Cascate del Serio a Valbondione. Successo anche per la «Sagra dei sapori».
Con la quinta apertura stagionale delle cascate del Serio si è chiuso il ricco calendario estivo degli eventi proposti da Turismo Valbondione. Anche in questa occasione, nella cornice delle prime tonalità autunnali ed il timore che le nubi basse nascondessero il salto dell’acqua, sono stati numerosi gli escursionisti che domenica 12 ottobre hanno raggiunto i vari luoghi di osservazione in quota.
Oltre 15mila presenze di stagione
In base ai ticket parcheggio distribuiti dall’Associazione giovani, infatti, sono state circa 2.000 le presenze (che portano quindi a stimare un totale di oltre 15 mila persone nel computo delle cinque aperture). Numerose le presenze anche in paese per la «Sagra dei sapori», con esposizione e vendita di molti prodotti locali.
