Cascate del Serio, nubi basse e colori d’autunno per l’ultimo salto di stagione - Foto e video

Con la quinta apertura stagionale delle cascate del Serio si è chiuso il ricco calendario estivo degli eventi proposti da Turismo Valbondione. Anche in questa occasione, nella cornice delle prime tonalità autunnali ed il timore che le nubi basse nascondessero il salto dell’acqua, sono stati numerosi gli escursionisti che domenica 12 ottobre hanno raggiunto i vari luoghi di osservazione in quota.