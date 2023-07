Cascate del Serio: sabato 15 luglio il salto in versione notturna

Si può anche ammirare da Lizzola, raggiungendo il Rifugio Campèl a 1.600 metri lungo i tracciati sciistici , che è aperto tutto l’anno ed è gestito dalla famiglia di Omar Semperboni. «Solo chi si prenota per la serata di sabato - spiegano i gestori - potrà salire al rifugio anche in seggiovia, con partenza alle 18,30 da Lizzola». L’illuminazione del triplice salto come sempre viene effettuata dalla Croce Blu di Gromo, che sarà presente anche con apposita postazione per il pronto intervento sanitario in caso di bisogno. Dice Valerio Zucchelli, della Protezione civile: «Con i nostri fari illumineremo il dirupo dal quale precipita a valle la cascata. Ma non solo. Illumineremo anche il tratto, in forte pendenza, che dal Pià la treada sale verso l’Osservatorio di Maslana. Essendo molto ripido è necessario percorrerlo molto attentamente, soprattutto nel tornare a valle dopo lo spettacolo».