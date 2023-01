Casnigo e Colzate, in una notte due colpi nelle farmacie

Doppio furto nella notte tra lunedì e martedì alle farmacie di Colzate e Casnigo. Gli episodi sono avvenuti a più di un’ora di distanza l’uno dall’altro (prima a Casnigo, e poi Colzate) e sono intervenuti i carabinieri di Clusone. Le indagini sono in corso, in particolare sulla videosorveglianza in zona: non è chiaro se i due furti siano attribuibili alla stessa mano, ma ad agire sarebbero state almeno due persone.