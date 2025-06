Casnigo, raduno illegale di scooter “truccati”: fermati e sanzionati cinque giovani

Scooter modificati, impennate, sgommate e manovre ad alto rischio nella zona industriale di Casnigo: è questo lo scenario che si sono trovati di fronte, nel pomeriggio di sabato 1 giugno, i Carabinieri di Clusone. L’intervento è scattato nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, attivato anche grazie alle numerose segnalazioni pervenute da cittadini preoccupati e dall’autorità locale. Cinque i giovani fermati e sanzionati: quattro minorenni e un maggiorenne. Tutti sorpresi alla guida di ciclomotori «truccati», con gravi violazioni al Codice della Strada. Tra queste, modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli, mancanza di documenti di guida e circolazione senza targa. Due dei cinque scooter sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

L’autodromo «improvvisato»

I controlli, avviati dai militari della Stazione di Gandino con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno permesso di identificare un vero e proprio raduno di appassionati di motori, molti dei quali minorenni e provenienti dai comuni limitrofi. La zona scelta per le «esibizioni» – non autorizzate e altamente pericolose – era diventata una sorta di autodromo improvvisato: una pista d’asfalto tra i capannoni industriali dove, davanti a decine di coetanei, i giovani centauri si cimentavano in acrobazie spericolate.

L’incontro organizzato sui social

Fondamentale, per garantire la sicurezza, l’approccio tattico dei militari. Le strade attorno all’area sono state chiuse con le auto di servizio per impedire eventuali fughe e prevenire incidenti. Una volta messa in sicurezza la zona, i Carabinieri sono entrati in azione, bloccando i mezzi e identificando i partecipanti. Gli stessi giovani, messi alle strette, hanno ammesso che l’incontro era stato organizzato tramite i social e dedicato a scooter modificati.