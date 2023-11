Casnigo, rapinatore inseguito e bloccato dai passanti

Rapina fallita ieri sera, 22 novembre, al negozio «Gusto & Sapori» di Casnigo in via Umberto I, in pieno centro storico, un alimentari molto frequentato in paese. Le informazioni a disposizione sono ancora molto frammentarie, ma da quanto è stato possibile apprendere un rapinatore solitario, travisato, è entrato verso le 18,15 all’interno del negozio, poco prima dell’orario di chiusura. Sembra che l’uomo fosse armato di coltello quando ha fatto irruzione. Qui avrebbe minacciato la cassiera e si sarebbe fatto consegnare l’incasso della giornata.

Sembrava un colpo facile e fino a quel momento per il rapinatore solitario era andato tutto liscio. Ma il malvivente non aveva fatto i conti con la prontezza di spirito della cassiera, che non ha esitato a uscire dal negozio subito dopo la rapina e a urlare all’indirizzo dello sconosciuto in fuga, a piedi, lungo via Umberto. A quel punto alcuni passanti si sono lanciati all’inseguimento dell’uomo, che ha iniziato a correre precipitosamente per la strada, attirando ulteriormente l’attenzione della gente.