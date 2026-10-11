Castione della Presolana, auto precipita in una scarpata per 25 metri: quattro giovani feriti

Fortunatamente se la sono cavata solo con tanto spavento e qualche contusione quattro giovani, a bordo di una vettura, che nel tardo pomeriggio di domenica 11 ottobre è finita fuori strada a Castione della Presolana, lungo via Monte Pora. L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando un’auto, guidata da una giovane di 19 anni e in compagnia di altri tre ventenni, è accidentalmente uscita di strada e ha terminato la sua corsa lungo una scarpata a lato della carreggiata , mentre dal monte Pora stava scendendo verso Castione della Presolana.

Vigili del fuoco da Clusone e Gazzaniga e carabinieri di Clusone a Castione: un’auto è finita fuori strada Sul posto sono giunti i sanitari – due ambulanze da Gromo e Castione della Presolana e l’automedica – per prendersi cura dei quattro occupanti, insieme a due squadre di Vigili del fuoco da Gazzaniga e Clusone. Sin da subito le loro condizioni non sono parse gravi, tant’è che erano già usciti dall’abitacolo in autonomia, ma a scopo precauzionale sono stati visitati sul posto e poi condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Esine per accertamenti.