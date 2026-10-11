Castione della Presolana, auto precipita in una scarpata per 25 metri: quattro giovani feriti
LO SCHIANTO. È successo domenica 11 ottobre lungo la discesa dal Monte Pora. A bordo quattro ragazzi tra i 20 e i 25 anni, trasportati in codice giallo all’ospedale di Esine.Lettura meno di un minuto.
Castione della Presolana
Fortunatamente se la sono cavata solo con tanto spavento e qualche contusione quattro giovani, a bordo di una vettura, che nel tardo pomeriggio di domenica 11 ottobre è finita fuori strada a Castione della Presolana, lungo via Monte Pora. L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando un’auto, guidata da una giovane di 19 anni e in compagnia di altri tre ventenni, è accidentalmente uscita di strada e ha terminato la sua corsa lungo una scarpata a lato della carreggiata , mentre dal monte Pora stava scendendo verso Castione della Presolana.
Sul posto sono giunti i sanitari – due ambulanze da Gromo e Castione della Presolana e l’automedica – per prendersi cura dei quattro occupanti, insieme a due squadre di Vigili del fuoco da Gazzaniga e Clusone. Sin da subito le loro condizioni non sono parse gravi, tant’è che erano già usciti dall’abitacolo in autonomia, ma a scopo precauzionale sono stati visitati sul posto e poi condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Esine per accertamenti.
Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i militari del Comando compagnia carabinieri di Clusone, per fare luce sulla dinamica di quanto successo. Stando ad una prima ricostruzione, pare che all’origine dell’incidente via sia l’alta velocità oppure una distrazione della giovane alla guida della vettura. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e il sinistro non ha causato particolari disagi alla viabilità locale.
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