Causa un incidente a Fiorano, abbandona l’auto sulla strada e scappa

I testimoni hanno raccontato di aver visto l’auto invadere la corsia opposta di marcia e provocare lo schianto con tre vetture, con sei persone tra i 12 e i 58 anni che hanno chiesto l’assistenza degli operatori sanitari, due dei quali portati in codice giallo, vale a dire in condizioni di media criticità, al pronto soccorso dell’ospedale «Bolognini» di Seriate. Ma alla fine, nel ricostruire l’accaduto, ci si è accorti che all’appello mancava proprio la persona che aveva causato tutto il trambusto, lasciando la sua Fiat Tipo in mezzo alla statale 671 della Valle Seriana, bloccando il rientro dei gitanti e mandando in tilt anche tutte le altre strade.

Coinvolte tre vetture, con sei persone tra i 12 e i 58 anni che hanno chiesto l’assistenza degli operatori sanitari, due dei quali portati in codice giallo, vale a dire in condizioni di media criticità, al pronto soccorso dell’ospedale «Bolognini» di Seriate È successo domenica 21 giugno intorno alle 16,50 a Fiorano al Serio. E mentre si faceva la conta di feriti e danni, non c’era più traccia del conducente della Fiat Tipo, classe 1992, nato in Perù e residente a Gazzaniga. I carabinieri della Compagnia di Clusone intervenuti per i rilievi avrebbero ricostruito che l’uomo aveva fatto perdere le sue tracce lasciando l’auto in mezzo alla strada e andando a immergersi nel Serio, che scorre lì a pochi metri. L’hanno cercato anche a casa, ma nulla.

La dinamica dell’incidente

Intanto hanno compiuto una prima ricostruzione dell’accaduto. Tra i coinvolti un uomo del 1994 di Alzano, che era al volante di una Mini Cooper e che, dopo essere stato medicato sul posto, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Seriate appunto in codice giallo. Così come la passeggera della stessa auto, una giovane del 2003 di Grassobbio. Illese le persone che si trovavano sulle altre due auto, una Porsche Panamera condotta da un imprenditore di Vertova del 1968 e una Volvo XC40 che era guidata da un 52enne di Rezzato, nel Bresciano.