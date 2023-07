Cemento in spalla, pronti via: sabato a Selvino torna la Magut race

280 atleti

Saranno 280 gli atleti che si sfideranno nel tardo pomeriggio di sabato sulle pendenze della pista Paola Magoni, sul Monte Purito. Tra gli atleti al via ci saranno anche il campione di Ocr Eugenio Bianchi del Team Scott, il camuno Giacomo Laini, vincitore dell’edizione 2020, e il bresciano Simone Bertocchi, re dei Magut nel 2021. Italcementi, principale sponsor della manifestazione sin dalla sua nascita, presenterà in anteprima ai muratori bergamaschi i nuovi sacchi brandizzati Heidelberg Materials, che saranno disponibili dall’autunno nelle rivendite di tutta Italia.

25 kg sulle spalle

I partecipanti alla Magut race dovranno trasportare un sacco del peso di 25 chili su un tracciato di 230 metri di lunghezza, con 70 metri di dislivello positivo. Si tratterà del cemento «32.5», quello più usato in Italia, prodotto a Calusco d’Adda da Italcementi. Anche se potrebbe sembrare una prova solo per uomini, alla Magut Race partecipano anche diverse donne e ogni anno, a Selvino, viene incoronata la regina dei Magut. Nel 2022 la più veloce delle 17 partecipanti è stata Chiara Croce, con il tempo di 00:04:47, in gara anche quest’anno. A questa edizione le donne al via sono raddoppiate, raggiungendo quota 34. La gara che celebra il mestiere del muratore, diventata un evento che desta interesse a livello internazionale, è finita persino nel quiz televisivo «L’Eredità» di Flavio Insinna. Un’altra curiosità: quando Simone Bertocchi ha partecipato ad «Avanti un altro» con Paolo Bonolis, il conduttore nel presentarlo gli ha proprio chiesto di raccontare in cosa consistesse la curiosa gara che si svolge a Selvino, di cui appunto è stato anche il vincitore.