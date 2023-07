Cerete come l’autostrada, motociclista a 139 km/h: patente sospesa per sei mesi

Ad essere fermato alla guida di una Ducati, un residente di Castione della Presolana che viaggiava alla velocità di 139 km/h dove vige il limite di 50: il conducente si è giustificato riferendo «di essere di corsa» per andare a prendere un pezzo di ricambio per l’arredamento di casa.

Per il motociclista è scattato la sospensione per 6 mesi della patente di guida, una sanzione di 845,00 € e una decurtazione di 10 punti. Sempre durante lo stesso controllo sono state elevate altre sanzioni amministrative a quattro conducenti che viaggiavano ad una velocità di circa 90 km/h. Il controllo si è reso necessario vista la presenza di numerose famiglie e utenti al museo Macer, aperto in occasione della festa, situato a poche decine di metri di distanza.