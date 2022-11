Chiude il palazzetto, lo sport fermo per più di tre mesi. Necessario un nuovo bando

Brutti tempi per gli sportivi selvinesi. Da circa un mese il palazzetto dello sport di via Manzù, all’uscita dal paese, in direzione Salmezza, è chiuso. All’origine della chiusura c’è una querelle tra l’Amministrazione comunale e l’ex gestore , l’Asd Nuovo tennis club Selvino che, chiamato in causa, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Da parte dell’ex gestore c’è stata la richiesta all’Amministrazione comunale guidata da Diego Bertocchi di intervenire sugli impianti di sicurezza entro un limite di tempo ben definito, prima di ritenersi chiuso il contratto di gestione.