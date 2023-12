Chiuso lo storico «Posta al Castello», a Gromo resta un solo ristorante

Ristorante, il «Posta al Castello» era diventato famoso anche per i suoi manicaretti a base di prodotti tipici locali e di funghi porcini raccolti nei boschi dell’Alto Serio. Tra i piatti più noti le «Delizie del Posta», crespelle ripiene di funghi alle quali nel 1980 a Lugano è stato assegnato il premio «Cuoco d’oro», e poi la zuppa di funghi, l’«Antipasto del Baffo» e i dolci preparati da Alba. Dopo la morte di Vittorino, la moglie Alba, coadiuvata dai figli Chicco e Mauro, deceduto nel 2021 in giovane età, così come da validi cuochi, ha continuato a gestire il ristorante fino a pochi giorni fa, quando ha deciso di lasciare. Una famiglia, questa, che con la sua gestione del ristorante ha reso famoso il paese in Italia, e non solo.

Il sindaco Riva: si chiude un capitolo importante

Al corale dispiacere delle popolazione per la chiusura del ristorante – che i Tonoli non si sentono di commentare – si aggiunge quello del sindaco Sara Riva, che afferma: «Ho appreso con dispiacere la notizia. Questa chiusura, infatti, rappresenta la fine di un capitolo importante per Gromo e lascia in tutti noi una certa malinconia. È difficile immaginare il castello senza il ristorante “Posta” e la famiglia Tonoli. A nome dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza ringrazio di cuore i membri della famiglia Tonoli per il lavoro svolto in questi anni con impegno e dedizione. Il loro operato racconta un pezzo di storia del nostro paese, che non potremo certo dimenticare. Spero che il castello, con il benestare dei proprietari, possa trovare dei nuovi gestori. Si tratta infatti di uno dei luoghi più significativi del borgo di Gromo».