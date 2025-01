«Ci ha insegnato che nessuno vive per se stesso»: a Gromo l’ultimo saluto ad Angela Riccardi

Innumerevoli le persone, di tanti paesi della Bergamasca, che hanno presenziato al funerale. Così numerose che la parrocchiale non è riuscita a contenerle. Erano presenti il marito Oscar, la mamma Roberta, il fratello Andrea e numerosi parenti. Tantissimi i giovani e i coscritti di Angela che hanno ricordato l’amica con commoventi parole per poi dare il via, a suo suffragio, a una sottoscrizione , aperta a tutti, per raccogliere fondi da devolvere alla ricerca sul cancro.

La santa messa , in un clima di generale commozione, è stata celebrata dal parroco don Giovanni Crippa: «Angela ora è per sempre nella luce di Dio, accanto a suo padre Severo. Ci ha insegnato che nessuno vive per se stesso. Anche nella malattia ha combattuto con tutte le sue forze non tanto per se stessa, ma pensando agli altri, al marito, ai suoi figli, alla mamma, al fratello, a tutti i suoi cari».