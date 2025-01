Gromo in lutto per Angela, morta a 39 anni. «Ricorderemo il suo sorriso e la sua forza»

Una combattente gentile

«Mancherà a tutti – aggiunge Andrea – la ricorderemo per la sua gentilezza, per la forza con la quale ha affrontato il suo male, per l’amore che ha sempre nutrito per tutta la nostra famiglia. Era una combattente». Angela Riccardi aveva studiato a Clusone, al Patronato San Vincenzo, diplomandosi come operatrice di moda. Dopo aver lavorato come commessa in alcuni esercizi commerciali della valle, all’insorgere della malattia si era ritirata dal lavoro, per dedicare tutte le sue attenzioni al marito e ai figli. La famiglia Riccardi tra l’altro era stata colpita negli anni scorsi da un altro grave lutto: nel 2017 il padre di Angela, Severo Riccardi, era morto in un tragico incidente sul lavoro in una miniera svizzera, all’età di 58 anni.