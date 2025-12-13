Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 13 Dicembre 2025

Clima mite e inversione termica: la neve di novembre si è sciolta

CLIMA. Sui versanti esposti a sud delle Orobie è tutto «spelato».

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi
Rifugio Merelli al Coca (1.892 mt)
Rifugio Merelli al Coca (1.892 mt)

La nevicata di fine novembre che, localmente, aveva permesso ai fiocchi di imbiancare anche le aree collinari a ridosso della città, sembrava il preludio a un inizio stagione diverso rispetto a quelli del passato più recente.

L’effetto dell’inversione termica

In quota il suo spessore aveva anche raggiunto il mezzo metro e la risposta degli appassionati era stata immediata con centinaia di escursionisti che, nei giorni successivi, erano saliti in quota con ciaspole, sci d’alpinismo o semplicemente a piedi. L’inizio di dicembre non ha però portato nuovi accumuli. Ha visto, anzi, riprendere vigore il fenomeno dell’inversione termica, con temperature più basse nel fondovalle rispetto a quelle in quota. Questa anomala situazione ha provocato un veloce ridimensionamento del manto presente al suolo, soprattutto sui versanti con esposizione a sud.

Qui, dove l’azione dei raggi solari è maggiore, la linea della neve è risalita oltre i 2.000 metri di quota e anche la Conca dei Giganti (la zona sopra Valbondione con le tre montagne che superano i 3.000 metri) appare ora in una veste più autunnale che invernale. Nel futuro più immediato non pare prevista una significativa svolta meteo che possa portare a nuovi e importanti accumuli.

Valbondione
Meteo
Cambiamenti climatici
Previsioni
Ambiente
natura
Mirco Bonacorsi