Clima mite e inversione termica: la neve di novembre si è sciolta

L’effetto dell’inversione termica

In quota il suo spessore aveva anche raggiunto il mezzo metro e la risposta degli appassionati era stata immediata con centinaia di escursionisti che, nei giorni successivi, erano saliti in quota con ciaspole, sci d’alpinismo o semplicemente a piedi. L’inizio di dicembre non ha però portato nuovi accumuli. Ha visto, anzi, riprendere vigore il fenomeno dell’inversione termica, con temperature più basse nel fondovalle rispetto a quelle in quota. Questa anomala situazione ha provocato un veloce ridimensionamento del manto presente al suolo, soprattutto sui versanti con esposizione a sud.