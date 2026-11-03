Clusone, falso carabiniere la contatta: 76enne non si fida e avvisa il 112

Si è presentato al telefono come un carabiniere, invitandola a raggiungere subito la caserma per recuperare la sua tessera sanitaria. Ma la donna, una 76enne di Clusone, ha sospettato un tentativo di truffa: ha chiuso la conversazione e chiamato il 112. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 di martedì 3 novembre. Lo sconosciuto conosceva nome, cognome, data di nascita e altre informazioni personali della donna.

La telefonata sospetta e la segnalazione

La 76enne ha ipotizzato che la richiesta fosse un pretesto per farla uscire di casa, lasciando l’abitazione libera per un possibile furto. Da qui la chiamata alle forze dell’ordine: la donna ha interrotto infatti la chiamata e contattato il Numero unico per le emergenze.

Dalla Compagnia di Clusone è arrivata la conferma che nessun militare l’aveva cercata: si sarebbe dunque trattato di un tentativo di truffa. I carabinieri si sono complimentati per la prontezza e la collaborazione della signora.

L’appello contro le truffe