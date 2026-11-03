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Cronaca / Valle Seriana Martedì 03 Novembre 2026

Clusone, falso carabiniere la contatta: 76enne non si fida e avvisa il 112

LA STORIA. Lo sconosciuto le ha chiesto di andare in caserma a ritirare la tessera sanitaria. La donna ha interrotto la telefonata e segnalato l’episodio.

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Redazione Web
Redazione Web
Clusone, falso carabiniere la contatta: 76enne non si fida e avvisa il 112
Un’anziana al telefono in una foto d’archivio

Clusone

Si è presentato al telefono come un carabiniere, invitandola a raggiungere subito la caserma per recuperare la sua tessera sanitaria. Ma la donna, una 76enne di Clusone, ha sospettato un tentativo di truffa: ha chiuso la conversazione e chiamato il 112. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 di martedì 3 novembre. Lo sconosciuto conosceva nome, cognome, data di nascita e altre informazioni personali della donna.

La telefonata sospetta e la segnalazione

La 76enne ha ipotizzato che la richiesta fosse un pretesto per farla uscire di casa, lasciando l’abitazione libera per un possibile furto. Da qui la chiamata alle forze dell’ordine: la donna ha interrotto infatti la chiamata e contattato il Numero unico per le emergenze.

Dalla Compagnia di Clusone è arrivata la conferma che nessun militare l’aveva cercata: si sarebbe dunque trattato di un tentativo di truffa. I carabinieri si sono complimentati per la prontezza e la collaborazione della signora.

L’appello contro le truffe

Nei giorni scorsi Comune e Arma avevano rinnovato l’invito a diffidare di telefonate con richieste insolite o di pagamenti urgenti e a segnalare al 112 chiamate e comportamenti sospetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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