Colto da malore allo sportello bancario: muore l’imprenditore Antonio Filisetti

Appassionato del suo territorio, di Bergamo e dell’Alta Valle Seriana , papà, nonno, conosciuto per la sua attività di immobiliarista e imprenditore edile, è scomparso lunedì Antonio Filisetti , conosciuto come «Alfonsino» , dal nome del padre. Fatale un malore che lo ha colto verso mezzogiorno, mentre si trovava allo sportello dell’istituto di credito Banca Intesa San Paolo a Rovetta, in via Arturo Tosi. Originario di Fino del Monte, 73 anni, Antonio Filisetti lascia i tre figli Roberto, Tania e Riccardo e i due nipotini Federico e Gianluca. Tre anni fa, nel 2019, aveva perso la moglie Annelie.