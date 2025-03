Colto da malore durante la cena. A Lizzola muore 84enne

L’anziano, che stando alle prime ricostruzioni non sarebbe residente sul territorio del Comune di Valbondione ma si trovava lì per la cena, è deceduto a Lizzola sabato 8 marzo, da dove è partita anche la chiamata al 112, numero unico delle emergenze.

Sempre secondo i primi accertamenti l’uomo si sarebbe trovato all’interno di un esercizio pubblico quando, di punto in bianco, è stato colto da un malore che lo ha lasciato esanime. Erano le 20,20 circa di ieri sera: l’intervento dei soccorritori è stato classificato subito in codice rosso, vista la gravità delle condizioni dell’anziano. Ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano e la Croce Blu, così come l’auto medica, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.