Corso di laurea per infermieri: c’è l’ipotesi di Alzano per la sede

Un corso di studi in Scienze infermieristiche ad Alzano Lombardo. È l’ipotesi che si sta prospettando e alla quale si sta lavorando per potenziare la possibilità di avere sul territorio una nuova sede per ottenere questa tipologia di laurea che, se approvata, andrebbe a far parte dell’offerta formativa dell’Università degli studi di Brescia.