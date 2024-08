Crolla una parte della tettoia al campo Kennedy, nessun ferito ad Albino

In campo e sulla tribuna, al momento dell’incidente, non c’era nessuno. All’arrivo dei giocatori per l’allenamento, i ragazzi sono stati indirizzati nel campo dell’oratorio vicino, nelle vicinanze. Sul posto sono invece arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo che hanno rimosso le macerie, bonificato l’area e messo in sicurezza il centro sportivo.