Da Parigi a New York, premi internazionali per la scuola dell’infanzia di Alzano

Inaugurata ufficialmente lo scorso 6 gennaio, la scuola dell’infanzia «Arca di Noè» di Alzano Lombardo ha da poco portato a casa due importanti riconoscimenti internazionali, a Parigi e New York: il progetto firmato da «C+S Architects» ha ottenuto il Dna Paris Award, nella categoria Architecture/Educational & Sports (che sarà consegnato nella cerimonia di premiazione che si terrà a Parigi il prossimo 24 ottobre), e una menzione speciale agli Architizer A+ Award di New York, dove sono raccolti i più importanti progetti architettonici a livello globale.

«Una pizza per piccoli centri urbani»

«Questi premi internazionali confermano che le scuole non sono solo edifici per l’istruzione, ma veri e propri spazi civici capaci di creare comunità – afferma Maria Alessandra Segantini, co-founder di C+S Architects –. La scuola di Alzano è stata pensata come una piazza per piccoli centri urbani, un luogo dove bambini, insegnanti e famiglie possano riconoscersi, crescere insieme e contribuire a far crescere l’identità della comunità a cui appartengono». Dopo cinque anni di lavori, segnati anche da difficoltà e imprevisti, la scuola è attiva da gennaio. Immersa nel parco storico di Villa Paglia, è stata concepita con spazi flessibili e luminosi, pensati per la didattica ma anche per accogliere attività comunitarie. «Rappresenta un nuovo modello di architettura scolastica aperta, inclusiva e sostenibile in termini ambientali e sociali – spiegano dallo studio di progettazione –. Con questo duplice riconoscimento entra a pieno titolo tra i casi di eccellenza dell’architettura scolastica europea, rafforzando il ruolo dell’Italia come laboratorio internazionale di innovazione educativa».

La soddisfazione del sindaco Bertocchi