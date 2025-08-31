Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 31 Agosto 2025

Da Parigi a New York, premi internazionali per la scuola dell’infanzia di Alzano

ARCHITETTURA. Da Parigi a New York, riconoscimenti per l’edificio dell’«Arca di Noè». «La scuola come spazio che crea comunità».

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari
Riconoscimenti internazionali per la scuola dell’infanzia «Arca di Noè»
Riconoscimenti internazionali per la scuola dell’infanzia «Arca di Noè»

Inaugurata ufficialmente lo scorso 6 gennaio, la scuola dell’infanzia «Arca di Noè» di Alzano Lombardo ha da poco portato a casa due importanti riconoscimenti internazionali, a Parigi e New York: il progetto firmato da «C+S Architects» ha ottenuto il Dna Paris Award, nella categoria Architecture/Educational &amp; Sports (che sarà consegnato nella cerimonia di premiazione che si terrà a Parigi il prossimo 24 ottobre), e una menzione speciale agli Architizer A+ Award di New York, dove sono raccolti i più importanti progetti architettonici a livello globale.

«Una pizza per piccoli centri urbani»

«Questi premi internazionali confermano che le scuole non sono solo edifici per l’istruzione, ma veri e propri spazi civici capaci di creare comunità – afferma Maria Alessandra Segantini, co-founder di C+S Architects –. La scuola di Alzano è stata pensata come una piazza per piccoli centri urbani, un luogo dove bambini, insegnanti e famiglie possano riconoscersi, crescere insieme e contribuire a far crescere l’identità della comunità a cui appartengono». Dopo cinque anni di lavori, segnati anche da difficoltà e imprevisti, la scuola è attiva da gennaio. Immersa nel parco storico di Villa Paglia, è stata concepita con spazi flessibili e luminosi, pensati per la didattica ma anche per accogliere attività comunitarie. «Rappresenta un nuovo modello di architettura scolastica aperta, inclusiva e sostenibile in termini ambientali e sociali – spiegano dallo studio di progettazione –. Con questo duplice riconoscimento entra a pieno titolo tra i casi di eccellenza dell’architettura scolastica europea, rafforzando il ruolo dell’Italia come laboratorio internazionale di innovazione educativa».

La soddisfazione del sindaco Bertocchi

Soddisfatto anche il sindaco di Alzano, Camillo Bertocchi: «Abbiamo sempre ambito a realizzare un progetto che fosse iconico, non solo funzionale ma anche bello – dichiara –. La bellezza è cura e istruzione: in una scuola anche l’ambiente educa». Un obiettivo chiaro sin dall’inizio: «Abbiamo avviato l’iter con un concorso internazionale e la commissione tecnica ha scelto uno studio di fama internazionale per realizzare un progetto che ci è piaciuto sin da subito: ha un richiamo alla nostra storia industriale, ma guarda a modelli educativi con una struttura moderna». E la notizia del doppio riconoscimento – conclude il sindaco – «ripaga delle grandi fatiche attraversate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alzano Lombardo
Istruzione
Scuola
Arte, cultura, intrattenimento
architettura
Educazione
maria alessandra segantini
Camillo Bertocchi