Dalla Val di Scalve all’Aprica sulla strada realizzata durante la Grande Guerra

Un progetto per un collegamento ciclopedonale Schilpario e l’Aprica : il Comune di Schilpario ha ottenuto un finanziamento regionale di 166.982,10 euro per «realizzare un collegamento ciclopedonale sul tracciato del Sentiero Italia Cai», in corrispondenza del sedime dell’antica strada militare della Terza linea difensiva della Grande Guerra . «Questo progetto – spiega il sindaco di Schilpario Marco Pizio – nasce dalla consapevolezza che oggi le persone, turisti e non, sono sempre più interessate alla possibilità di percorrere sentieri ciclabili e pedonali. Non è la prima volta che investiamo in percorsi di questo tipo: abbiamo fatto delle migliorie sul percorso che porta alle Cascate del Vò, realizzato un nuovo sentiero tra Passo del Vivione e Passo dei Campelli. Adesso invece ci stiamo concentrando sul collegamento con l’Aprica».