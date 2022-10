Disastro del Gleno, in vista del centenario si raccolgono idee e proposte per l’anniversario

Val di Scalve. Il primo dicembre 1923, alle 7.15 del mattino, la diga del Gleno crollò portando a valle il suo carico di morte. Per celebrare degnamente il centenario del Disastro che ha segnato in maniera indelebile il destino della Valle, il Comune di Vilminore ha incaricato una commissione di raccogliere idee e suggestioni in vista del centenario.