Disperso sotto la pioggia a Castione, 80enne ritrovato all’alba

Domenica sera la centrale operativa di Soreu delle Alpi ha attivato i soccorsi, in seguito alla segnalazione del mancato rientro. Le ricerche sono cominciate dall’ultima posizione nota, fornita da un dispositivo di localizzazione AirTag, che indicava il parcheggio da cui parte la strada per il Salto degli Sposi.

Le squadre del Soccorso alpino si sono subito organizzate per bonificare i sentieri primari. Sul posto l’elisoccorso decollato da Sondrio che ha effettuato sorvoli dell’area. Le operazioni di ricerca sono proseguite per ore, anche sotto la pioggia.

Sorvoli sotto la pioggia

Una squadra ha individuato l’uomo, che è stato recuperato con verricello e trasportato in ospedale per accertamenti. In tutto sono intervenuti una dozzina i soccorritori impegnati, oltre a due unità cinofile da ricerca in superficie e un drone con termocamera. Presenti anche i vigili del fuoco con la squadra droni.