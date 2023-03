Disturbi da 30 anni, l’esame rivela che soffre di una malattia rara

Per tanti, tantissimi anni, quasi una trentina, è stata considerata una donna con una grave disabilità psichiatrica : aveva avuto bisogno di ricoveri in ospedale, doveva assumere farmaci, saltuariamente aveva colloqui con gli specialisti. Ai disturbi psichici nel tempo si erano aggiunti anche problemi fisici: il diabete, l’obesità . E di recente alcuni segnali di decadimento cognitivo avevano spinto la figlia, che non si era mai data pace per le condizioni della mamma, a cui non si riusciva a dare una risposta chiara, a indagare ulteriormente: l’incontro con una geriatra nell’ambulatorio aperto all’utenza esterna che l’Asst Bergamo Est ha attivato dall’estate scorsa è stato risolutivo .