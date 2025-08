Due giovani bloccati al passo del re e una donna infortunata, al lavoro il Soccorso Alpino

Due ragazzi in salvo ad Ardesio

La prima attivazione è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 4 agosto, per due ragazzi che si sono trovati in difficoltà mentre salivano lungo il sentiero al Passo del Re, comune di Ardesio. Erano illesi ma non riuscivano a procedere e allora hanno chiesto aiuto. Impegnati i tecnici della Stazione di Valbondione del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e l’elicottero della Sezione Aerea di Varese della Guardia di finanza. Sbarcati al Passo del Re, il tecnico di elisoccorso del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e il tecnico Cnsas hanno raggiunto i due giovani, li hanno messi in sicurezza e recuperati per circa 200 metri in salita per l’imbarco e il trasporto a valle.