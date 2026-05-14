Escursionista bloccato sotto il Pizzo Coca tra neve e grandine: soccorso a 2.600 metri

Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di giovedì 14 maggio nella zona della Bocchetta dei Camosci, sotto il Pizzo Coca, in alta Valle Seriana. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30, quando la Soreu delle Alpi ha attivato i tecnici per soccorrere un uomo in difficoltà, impossibilitato a proseguire lungo il percorso a circa 2.600 metri di quota.

Un temporaneo miglioramento del meteo ha consentito l’intervento dell’elisoccorso di Bergamo di Areu

Le operazioni si sono svolte in condizioni meteorologiche particolarmente difficili, con neve e grandine in quota. Sette tecnici della Stazione di Valbondione della VI Delegazione Orobica erano pronti a partire via terra, ma un temporaneo miglioramento del meteo ha consentito l’intervento dell’elisoccorso di Bergamo di Areu.