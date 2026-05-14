Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Giovedì 14 Maggio 2026

Escursionista bloccato sotto il Pizzo Coca tra neve e grandine: soccorso a 2.600 metri

CAUSA MALTEMPO. Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di giovedì 14 maggio sotto il Pizzo Coca, dove un escursionista è rimasto bloccato a circa 2.600 metri di quota a causa del maltempo. Neve e grandine hanno complicato le operazioni.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Escursionista bloccato sotto il Pizzo Coca tra neve e grandine: soccorso a 2.600 metri
L’elicottero intervenuto a Valbondione

Pizzo Coca

Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di giovedì 14 maggio nella zona della Bocchetta dei Camosci, sotto il Pizzo Coca, in alta Valle Seriana. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30, quando la Soreu delle Alpi ha attivato i tecnici per soccorrere un uomo in difficoltà, impossibilitato a proseguire lungo il percorso a circa 2.600 metri di quota.

Un temporaneo miglioramento del meteo ha consentito l’intervento dell’elisoccorso di Bergamo di Areu

Le operazioni si sono svolte in condizioni meteorologiche particolarmente difficili, con neve e grandine in quota. Sette tecnici della Stazione di Valbondione della VI Delegazione Orobica erano pronti a partire via terra, ma un temporaneo miglioramento del meteo ha consentito l’intervento dell’elisoccorso di Bergamo di Areu.

Leggi anche

L’uomo è stato quindi raggiunto e recuperato dall’elicottero, che lo ha trasportato fino alla piazzola di Valbondione. Il Soccorso Alpino ha inoltre ringraziato Enel per la disponibilità della funivia, uno strumento che in caso di emergenza consente di ridurre sensibilmente i tempi di intervento nelle operazioni in quota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Bergamo
Meteo
Allerta meteo
Enel