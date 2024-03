Escursionista ferito da un masso, assolti il Comune e il Parco

L’escursionista aveva intentato una causa contro il Comune di Valbondione e il Parco delle Orobie, chiedendo il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) per un ammontare di 411.425 euro. La richiesta è stata però giudicata impropria dal Tribunale. Questo perché il fatto non si era verificato per le condizioni del sentiero, ma per effetto della caduta di un masso staccatosi probabilmente da un punto non identificabile delle cresta sovrastante. Un geologo, il cui parere è stato acquisito durante la causa, ha affermato che è impossibile mettere in sicurezza tutta la montagna perché, in pratica, «si dovrebbe impacchettarla». E così i due enti non dovranno nulla all’uomo rimasto ferito. Ma non solo: l’escursionista dovrà ora risarcire per le spese legali, con una somma totale piuttosto elevata, le controparti.