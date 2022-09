Factory Market, il mondo handmade in vetrina allo Spazio Fase - Foto e video

Factory Market, l’appuntamento dedicato al mondo handmade e ai produttori indipendenti è tornato torna allo «Spazio Fase», ex Cartiera Pigna, di Alzano Lombardo, in via Pesenti 1. Sabato 24 settembre e domenica 25 (10-20) va in scena la fiera dove artigiani, artisti e designer, provenienti da tutta Italia, si incontrano per mostrare, promuovere e vendere i loro prodotti di qualità. Nato a Bergamo nel 2011 come Market itinerante, nel 2015 prende parte a un progetto di riqualificazione urbana, aprendo al pubblico uno spazio dismesso da anni come lo «Spazio Fase», sposando i valori della sostenibilità e la promozione del lavoro artigiano, supportando la nascente comunità handmade in Italia.