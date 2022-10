Fede e scuola, si è spenta a 101 anni suor Savina

Era lecchese di origine, ma ormai si sentiva totalmente bergamasca avendo operato per quasi otto decenni di vita religiosa nella nostra diocesi come maestra e direttrice di scuole materne, economa e superiora in diverse comunità della sua congregazione. Ovunque ha lasciato grande traccia per la sua opera, bontà e vicinanza ai bambini e ai bisogni. È morta sabato mattina, nella casa per suore anziane dell’istituto di Maria Bambina a Gazzaniga, suor Savina Mazza.