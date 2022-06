Ferito alla gamba dopo una caduta, resta bloccato per 2 giorni nella sua cascina: soccorso dopo l’allarme dei passanti

Ardesio L’uomo, 62 anni, era da solo e nella zona montana non c’è copertura telefonica: non è riuscito a chiedere aiuto. A chiamare i soccorsi intorno alle 13 di mercoledì sono stati alcuni passanti che lo hanno sentito. In azione il Soccorso alpino e dall’elisoccorso: portato in ospedale a Piario con una sospetta frattura.