Ferito con una lama dall’amico: in ospedale 25enne di Pradalunga

Colpito da un tirapugni con lama

I soccorsi di un passante

Il 25enne è stato colpito all’addome e a un braccio: sanguinante, si è precipitato fuori casa per chiedere aiuto ai vicini. Poco distante, all’imbocco della frazione, ha avuto la fortuna di incontrare un residente che, vedendo le sue condizioni, si è subito attivato chiamando i soccorritori, intervenuti con ambulanza e auto medica. Sul posto anche i carabinieri, che hanno portato in caserma il 30enne per tutti gli approfondimenti del caso. Espletate le formalità di rito e sentita la Procura, lo hanno tradotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore verrà sentito dal giudice per le indagini preliminari per la convalida dell’arresto. L’ipotesi di reato è di lesioni aggravate.