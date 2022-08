Ferragosto nelle valli, torna la voglia di allegria: tanti eventi dallo sport ai sapori

Non solo grigliate all’aperto, gite in montagna e relax. A Ferragosto le nostre valli offrono anche decine di iniziative e feste religiose, con graditi ritorni di grandi eventi e sagre dopo i due anni di pandemia. Tra il 12 e il 17 agosto ci sarà l’imbarazzo della scelta tra corse a piedi, sulle bici o in groppa a gli asini, sagre, concerti, mercatini e serate danzanti e tra il 15 e il 16 agosto le celebrazioni per l’Assunta e San Rocco.