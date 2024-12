Fiamme in una nuova abitazione a Cene: nessun ferito

Un incendio, che ha coinvolto una nuova abitazione , è divampato nella mattinata di sabato 21 dicembre in Media Valle Seriana, a Cene, via Tasso, sul confine con il territorio di Gazzaniga. La casa , di recente costruzione ed in fase di ultimazione, è stata interessata dalla fiamme, divampate attorno alle 8 circa. Subito è scattato l’allarme, e sul posto sono giunte tre squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Clusone, Gazzaniga, e dal Comando Provinciale di Bergamo. Dieci i pompieri presenti sul posto, con tre mezzi (principalmente auto pompe) a disposizione .

Nessuno è rimasto ferito: la casa, di proprietà di una famiglia residente in Media Valle, non era ancora abitata. L’intervento di spegnimento delle fiamme si è concluso attorno a mezzogiorno. Rispetto a quando inizialmente ipotizzato i danni sono minori del previsto: è rimasta particolarmente danneggiata solo un’area limitata della casa. Sul posto presenti anche i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Clusone per risalire alla cause di quanto accaduto.