Finito in un dirupo sul monte Farno, il segugio Zar tratto in salvo dai vigili del fuoco

Un cane in difficoltà perché caduto in un dirupo sul monte Farno è stato soccorso e tratto in salvo nella mattinata di sabato 3 settembre dai Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone. Il cane, di nome Zar e di razza segugio italiano, era caduto in un dirupo sul monte Farno tra il bivacco Baronchelli e la baita Monte, intorno alle 9:30.