Fiorano, si demolisce il ponte danneggiato. Statale chiusa questa notte

La demolizione

Come annunciato nei giorni scorsi , per eseguire in sicurezza i lavori di demolizione dell’impalcato del cavalcavia, Anas ha programmato delle limitazioni al transito lungo la statale 671 che passa sotto il ponte. La strada è chiusa al traffico tra il km 17,400 (svincolo di Gazzaniga) e il km 19,400 (svincolo Val Gandino) dalle 22 di sabato 17 febbraio fino alle 6 di domenica 18 febbraio. Il cavalcavia sarà ricostruito e la riapertura è prevista per giugno.