Fiorano, si posa il nuovo ponte: questa notte statale chiusa

Sulla strada statale 671 della Val Seriana nella notte tra il 6 e il 7 aprile si eseguono le operazioni di varo dell’impalcato in acciaio del cavalcavia a Fiorano al Serio, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria avviati da Anas. Per consentire lo svolgimento dei lavori, come annunciato nei giorni scorsi, la statale sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni dalle 21 di sabato 6 aprile alle 5 di domenica 7 aprile. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria tra gli svincoli Gazzaniga (km 17,400) e lo svincolo Val Gandino ( km 19,400). Il vecchio manufatto, urtato e danneggiato per due volte da mezzi pesanti nel 2021 e nel 2023, era stato demolito il 17 febbraio scorso.